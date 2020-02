F1, test giorno 2: Raikkonen il più veloce

Classifica tempi giorno 2

Kimi Raikkonen ha realizzato la migliore prestazione nel secondo giorno di test pre-stagionali sul tracciato catalano del Montmelò. Il finlandese ha realizzato il giro più rapido in 1'17"091, utilizzando la gomma più tenera della Pirelli: la C5. Successivamente il pilota dell'Alfa Romeo è stato costretto a fermarsi in pista, causando l'interruzione momentanea delle attività in pista.