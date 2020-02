Il ritorno di Michele Bravi: 'La geografia del buio' è il nuovo album

Dopo un lungo periodo di assenza torna sulle scene Michele Bravi. Da oggi è possibile preordinare “La Geografia del Buio”, il suo nuovo progetto discografico (Universal Music Italia), disponibile in tutte le piattaforme digitali e con il formato fisico a partire da venerdì 20 marzo 2020.A distanza di tre anni da “Anime di carta”, il disco certificato disco d’oro e contenente il singolo doppio platino “Il diario degli errori”, Michele Bravi torna con un nuovo progetto musicale, profondamente diverso da tutta la produzione precedente.L’estetica del disco si sviluppa in una sequenza di immagini oniriche e surreali, allucinazioni, che Michele racconta attraverso le parole e la musica. Si susseguono suggestioni evocative che rimandano a una realtà stravolta e a un profondo dolore che avvolge, immerge e nasconde ogni cosa come una profonda coltre di nebbia. Il concept dell'album è caricato di grande drammaticità, è come se la realtà si palesasse sotto forma di rappresentazione teatrale, dove la separazione tra spettatori e attori è un limite invalicabile.