Libri: Alice nel paese della filosofia e altre meraviglie

- La WIP edizioni ha pubblicato recentemente il volume di Mariagrazia Raffaeli e Marisa Valente “Alice nel Paese della Filosofia e altre meraviglie” con prefazione di Daniele Giancane.Il testo è dedicato ai bambini, ed ha per protagonista una bambina molto curiosa, che non si accontenta di un mondo in superficie, ma vuole scavare in profondità e sperimentare Mondi diversi dove altri non osano entrare.Alice rappresenta ciascuno di noi quando si ritrova in quel mondo capovolto, pieno di colpi di scena come la vita. Alice siamo noi quando cerchiamo di dare un senso logico al nostro esistere, guardando oltre con gli occhi pieni di meravigliaUn libro per insegnare la filosofia ai bambini, che educa a pensare ed è finalizzato alla sua formazione.Il volume è diviso in tre parti: “Leggere per crescere, crescere per leggere”, “Leggo, dunque penso” e “Percorsi laboratoriali e proposte operative”.La autrici non sono nuove a questo genere di pubblicazioni, molto utili ed interessanti, dando la possibilità ai giovani di pensare da grandi per dare forma alla vita.Le autrici: Mariagrazia Raffaeli, pedagogista a orientamento filosofico ed esperta di comunicazioni nei contesti lavorativi, si occupa di formazione per docenti, bambini, adolescenti e genitori e collabora con Marisa Valente nell’Istituto “Battisti-Pascoli”. Marisa Valente, pedagogista a orientamento filosofico insegna nella scuola primaria, sperimentando da oltre 15 anni la pratica con i bambini.Copertina e vivaci illustrazioni interne, sono di Nicoletta de Candia, diplomata in Scultura presso l’Accademia di Belle Arti di Bari.