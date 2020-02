Popolare di Bari: First Cisl, domani incontro con i Commissari

BARI - “Il Coordinamento First Cisl del gruppo Banca Popolare di Bari ha richiesto alla Segreteria nazionale di costituirsi parte civile nei procedimenti penali a carico dei responsabili del crack bancario”. Così Pasquale Berloco, Segretario generale First Cisl Puglia (la federazione dei lavoratori bancari e assicurativi) a conclusione dell’organo di coordinamento che si è riunito a Bari in vista dell’appuntamento con i Commissari dell’Istituto di credito fissato per mercoledì 12 febbraio.“Andremo unitariamente all’incontro – aggiunge Berloco – e presenteremo le nostre richieste. Come First Cisl chiediamo discontinuità con la gestione precedente della banca, dell’organizzazione delle risorse umane e un cambio di passo relativamente alle pressioni commerciali sui lavoratori dell’Istituto, anche e soprattutto a tutela della clientela, già provata dalle vicende recenti. Sarà infine necessario attendere il Piano industriale per compiere analisi più accurate rispetto ad esuberi e ricadute occupazionali”, conclude Berloco.