Puglia: tutti negativi test su pazienti con sintomi compatibili con Coronavirus

BARI - I test effettuati oggi al Policlinico di Bari sui pazienti che presentavano sintomi compatibili con N-COV 19 sono risultati negativi. Lo comunica il direttore del dipartimento salute della Regione Puglia,Sono risultati negativi i test per SARS-CoV-2, l’agente del COVID-19, sui tamponi eseguiti su tutti i casi sospetti segnalati nelle ultime ore in Puglia, si apprende in una nota dellaIn particolare, è risultato negativo il caso sospetto ricoverato alleper cui c’era stato un grande allarme.I test sono stati eseguiti presso il, indicato nella nuova circolare Ministeriale, emanata proprio ieri, quale centro di riferimento per la regione e già centro di riferimento regionale per la sorveglianza virologica dell’influenza e altri virus respiratori nonché per le nuove emergenze infettive.I test, dopo opportuna valutazione clinico-epidemiologica, saranno eseguiti tempestivamente.