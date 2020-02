Renzi sfida Conte: "Premier venga eletto direttamente da cittadini"

(credits: Matteo Renzi Fb)

ROMA - Il leader di Italia Vivaparla a. "Hanno provato a cacciarmi dalla maggioranza", dice Renzi. "Non ce l'hanno fatta ma ci hanno provato: hanno cercato di raccogliere i senatori responsabili che vorrebbero prendere il nostro posto. Ma se vogliono farlo non c'è niente di male. Se il presidente del Consiglio o qualche suo collaboratore vogliono sostituirci non c'è nulla di male, ma la prossima volta farebbero meglio a riuscirci"."Io non voglio morire grillino. Sono colpito dal modo in cui il Pd ha inseguito i grillini. Non diventeremo la sesta stella'. Il casus belli resta la giustizia con la prescrizione. Se non viene ritirata la proposta Bonafede e se non ci sarà accordo, Renzi conferma la possibilità di presentare una mozione di sfiducia."Penso proprio che sarà così. Spero che ci sia buonsenso e si arrivi all'accordo".Ma la vera sfida è la proposta del leader di Italia Viva sull'elezione diretta del premier. "Siccome non si può andare avanti così con le scene che abbiamo visto, fermi tutti: faccio un appello a tutte le forze politiche, a Zingaretti, Di Maio, Crimi, Conte, Leu, Salvini, Berlusconi, Meloni. Dico: portiamo il sistema del sindaco d'Italia a livello nazionale. Si vota una persona che sta lì cinque anni ed è responsabile. Per me la soluzione è l'elezione diretta del presidente del Consiglio".E a supporto della sua proposta: "Lancerò una raccolta di firme, insieme al lavoro preparatorio che faremo" con gli altri partiti, "perché si arrivi al sindaco d'Italia"."Non butto la palla in tribuna perché quand'anche cadesse il governo non si può votare fino all'autunno, quando mai nella storia si è votato. E' presumibile pensare che almeno fino al 2021 non si vota. Siccome non si può votare per un impedimento tecnico, dico che è il momento di guardarsi negli occhi e pensare prima agli italiani e poi ai partiti".