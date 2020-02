Roberta Bonanno torna con il nuovo singolo 'Tanto è uguale'

Il brano sarà accompagnato da un videoclip per la regia di Luca Giordano, girato in due luoghi incantevoli e romantici come il lungo lago di Como e Cernobbio con le sue ville. "Il video è stato pensato come sfogo romantico attraverso le immagini, la sensualità e la rabbia che può avere una donna verso un uomo. Esprime uno stato d’animo, delle emozioni, un periodo particolare." - commenta il regista - "Roberta è stata molto brava ad entrare nella parte, dal ritornello dove l’ira e le emozioni si svelano fino alle strofe, dove la dolcezza prende il sopravvento nelle emozioni".



Nel novembre del 2019 vince l'edizione di "Tale e Quale Show'', partecipando alle puntate finali dello show televisivo con buon risultato e un ottimo riscontro del pubblico.

MILANO - Da oggi, venerdì 28 febbraio, arriva in radio, in digital download e su tutte le piattaforme streaming(Advice Music) il nuovo singolo discritto per lei da Fabio Vaccaro e Mattia Foderà. Il brano parla di come spesso sia difficile accettare la fine di una storia d'amore, al punto da cercare inutilmente abbracci falsi per ingannare sé stessi.