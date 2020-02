Coronavirus: c'è seconda vittima italiana, è una donna

Continuano ad aumentare in Italia i casi di contagio di nuovo Coronavirus (Covid-19). Dopo la giornata di venerdì nella quale sono state identificate 15 persone contagiate in Lombardia e due in Veneto, una delle quali è deceduta, il numero di pazienti contagiati è salito sabato a 27 in Lombardia e a 2 in Veneto. Due, in totale, le vittime: una in Veneto, l’altra — secondo l'agenzia Ansa è morta questa mattina — in Lombardia.





Intanto il ministro della Salute,, ha annunciato che presto anche in Veneto saranno adottate misure restrittive come quelle decise per 10 Comuni «a rischio» nel Lodigiano. Il bilancio dei morti a livello mondiale è ora, secondo il calcolo della Johns Hopkins University, a quota 2.360.Stamattina è. I connazionali, dopo aver terminato le visite, saranno trasferiti presso il Centro Sportivo dell'Esercito alla Cecchignola.