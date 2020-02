Caso positivo di Coronavirus a Taranto

TARANTO -. Il Presidente della Regione, Michele Emiliano dichiara: “Come avevamo previsto, abbiamo il primo soggetto influenzato residente nella provincia di Taranto, sembra, ove si era recato in visita,. Il paziente - spiega Emiliano - è isolato sin da ieri al reparto infettivi dell’Ospedale Moscati in stanza a pressione negativa: è stato prelevato dal domicilio, nel quale viveva a suo dire da solo, in ambulanza del 118 dedicata, da personale dotato dei necessari Dispositivi di Protezione Individuali.. Tutte le persone con le quali il soggetto è stato in contatto dopo il soggiorno a Codogno verranno sottoposte a tampone e poste in quarentena nelle prossime ore secondo i protocolli previsti”, conclude Emiliano.