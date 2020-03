Rai, Ad Salini: "Frizzi esempio di servizio pubblico, sua mancanza oggi ancora più acuta"

Fabrizio manca a tutti, la sua professionalità e la sua bontà resterà per sempre nei cuori di tutte le persone che lo hanno amato.

“La mancanza di Fabrizio Frizzi, del suo modo garbato e intelligente di fare televisione, del suo sorriso gentile è ancora più acuta in un momento come questo, in cui l’intera comunità nazionale è in sofferenza per un’emergenza sanitaria di cui tutti ci auguriamo il pronto superamento”. Lo dichiara l’Amministratore Delegato della Rai Fabrizio Salini, a due anni dalla scomparsa di Frizzi. “Il calore, l’affabilità, l’empatia naturale di Fabriziosarebbero stati ancora più preziosi in questo passaggio per il nostro Servizio Pubblico, di cui egli ha incarnato il senso più’ profondo: un sostegno insostituibile al comune sentire di tutti gli italiani”.