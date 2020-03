Conte: "Più deficit per aiutare l'economia in crisi"

ROMA - "Il governo lavora per mitigare l'impatto negativo sull'economia dell'emergenza coronavirus, il Paese va sbloccato e serve una terapia d'urto. E' in arrivo un secondo decreto per settori e imprese, ma serve l'autorizzazione del Parlamento per ampliare il deficit. E si chiederà di poterlo fare in accordo con le autorità europee". Sono le misure annunciate dal premier Giuseppe Conte dal Fatto quotidiano, cui dalla Repubblica fa eco il ministro dell'Economia Gualtieri, che entrando nel dettaglio spiega che la fase due prevede un pacchetto da 3,6 miliardi, pari allo 0,2% del Pil.Gli interventi saranno concordati nei prossimi giorni con parti sociali, associazioni ed enti locali. Il varo del decreto avverrà venerdì: 'Non ho ragione di temere che Bruxelles possa contestare la nostra richiesta'.