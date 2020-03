Napoli, tenta rapina a carabiniere: muore 15enne

NAPOLI - Dramma nella notte a Napoli, dove un tentativo di rapina a un carabiniere in abiti civili è culminato in un omicidio. Secondo le prime notizie il giovane era armato ed il militare ha reagito e nella sparatoria il 15enne è rimasto ferito con colpi che lo avrebbero raggiunto al capo e al torace. Il fatto è avvenuto in Via Generale Orsini, vicino al Lungomare.Portato dal 118 all'ospedale Pellegrini, il ragazzo è deceduto. All'alba il Pronto soccorso è stato devastato, fa sapere la Asl, dalla rabbia dei parenti. Il servizio è stato sospeso e i pazienti sono stati trasferiti nei reparti e in altri ospedali.Intanto la Asl Napoli 1 Centro, diretta da Ciro Verdoliva, riferisce del sopralluogo nell'ospedale effettuato dai funzionari e dai tecnici i quali hanno rilevato danni agli arredi e alle attrezzature e hanno constatato l'assenza delle condizioni igienico-sanitarie tali da non permettere lo svolgimento delle attività assistenziali di emergenza in sicurezza sia per i pazienti sia per gli operatori.