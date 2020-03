Coronavirus: annullate le amichevoli dell'Italia con Inghilterra e Germania

Annullate per l’emergenza Coronavirus le due amichevoli che l’Italia di Roberto Mancini doveva giocare a marzo. Non si giocheranno a Londra Inghilterra-Italia il 27 marzo e a Norimberga Germania-Italia il 31 marzo. In Inghilterra le partite di calcio della Premier League sono state sospese fino al 3 aprile ed anche le gare della Nazionale Inglese. La Germania ha vietato per evitare il contagio del Coronavirus, eventi con più di cento persone.La Federcalcio Tedesca rimborserà i tifosi dell’Italia che avevano già acquistato i biglietti di Germania-Italia. Martedì prossimo 17 marzo la Federcalcio col presidente Gabriele Gravina parteciperà ad una video conferenza convocata dall’Uefa in cui si decideranno l’eventuale rinvio dei play off di questo mese di marzo per Euro 2020, il calendario delle prossime amichevoli internazionali e l’eventuale spostamento degli Europei al 2021. L’allenatore dell’Italia Roberto Mancini presto dovrà accordarsi con la Federcalcio Italiana per trovare date per nuove amichevoli.