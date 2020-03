Coronavirus, Conte: "Non escludiamo chiusura totale delle scuole"

ROMA -Il presidente del Consiglio, dopo aver parlato con i rappresentanti delle forze politiche, chiamati a Palazzo Chigi per un confronto sull’emergenza sanitaria, questa mattina incontrerà i ministri.- ha detto Conte nelle riunioni con i capi delegazione della maggioranza e i capigruppo di tutti i partiti - vogliamo coinvolgere le Regioni, ma dobbiamo stare attenti a non discostarci dalle linee guida degli scienziatiHa precisato che "sarà la Lega Calcio a decidere se giocare a porte chiuse o rinviare le partite" e che "non possiamo escludere in assoluto la chiusura totale delle scuole, anche se non è stata ancora chiesta dagli scienziati".Intanto, un. Secondo quanto riferito dalla Ausl Toscana Nord Ovest, le sue. L’uomo si era presentato autonomamente al pronto soccorso e successivamente tutti gli operatori del reparto entrati in contatto con lui sono stati posti in quarantena preventiva.Su un altro anziano di Bresso deceduto sono in corso le verifiche. Secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità, i casi di Coronavirus accertati nel mondo sono 93.121, le vittime 3.198 e le persone guarite 50.675.