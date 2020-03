Puglia: M5S chiede di ascoltare operatori sanitari e rappresentanti del settore turistico alberghiero e del commercio

“Lo abbiamo detto e lo ribadiamo - dichiarano i pentastellati - non vogliamo strumentalizzare in alcun modo questa situazione, ma vogliamo un quadro preciso. Occorre fornire informazioni chiare e predisporre tutte le misure necessarie a tutelare gli operatori sanitari, ad evitare il contagio e ad affrontare con tempestività ed efficienza l’eventuale insorgenza di ulteriori casi. Per questo dopo aver ascoltato in audizione l’assessore alla Sanità Emiliano e il direttore del Dipartimento politiche regionali della Salute Montanaro, vogliamo audire gli operatori sanitari che ogni giorno sono in prima linea, in modo da capire anche eventuali criticità nella gestione dell’emergenza e da ascoltare le loro esigenze e le loro proposte. Vogliamo anche conoscere dagli operatori economici l’impatto economico del Coronavirus sul territorio regionale e capire quali misure adottare per fronteggiare i danni che stanno subendo gli operatori turistici e commerciali in seguito al calo delle prenotazioni e degli arrivi nella nostra regione. È importante ascoltare le istanze che provengono dall’imprenditoria e valutare tutti gli interventi utili a minimizzare l’impatto economico negativo, anche attraverso campagne informative appropriate. Per questo chiediamo la calendarizzazione delle audizioni nelle prime sedute utili delle Commissioni”.

Conoscere le misure adottate dalle Asl su indicazione della Regione per la gestione del Coronavirus, per la sicurezza degli operatori sanitari e per la diffusione di corrette informazioni ai cittadini e quali siano le azioni a sostegno del tessuto economico regionale. È quanto chiedono i consiglieri regionali del M5S Antonella Laricchia e Marco Galante, che hanno chiesto di audire in Commissione Sanità il Direttore dell’ U.O.C. Igiene del Policlinico di Bari, i direttori delle Centrali 118 pugliesi e i rappresentanti Degli Ordini dei Medici e delle professioni infermieristiche e delle organizzazioni sindacali del settore maggiormente rappresentative e in Commissione Attività Produttive i rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore turistico alberghiero e del commercio.