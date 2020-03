Coronavirus: nuovo tonfo di Piazza Affari, spread risale

MILANO - Partenza in forte calo per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che cede il 2,5% a 15.340 punti. Lo spread Btp/Bund risale sopra i 200 punti all'avvio della settimana. Il differenziale, che venerdì aveva chiuso a 195 punti, ora segna 201 punti. Il rendimento del decennale è pari all'1,66%.L'avanzata del coronavirus in tutto il mondo, con i rischi per l'intero sistema economico ha spaventato i mercati di Asia e Pacifico in avvio di settimanaSpiragli di luce dalla Borsa di Tokyo, che ha terminato la prima seduta della settimana in netto rialzo grazie al possibile rinvio delle Olimpiadi da parte del Cio a causa dell'espansione del coronavirus, misura molto meno drastica dell'ipotesi di cancellazione totale dei Giochi emersa in un primo momento.