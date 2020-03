Sospese slot machine, SuperEnalotto, Lotto e altre lotterie nazionali

LECCE - Con determina del direttore dell'Agenzia Dogane e Monopoli, Marcello Minenna, oggi è stata disposta la sospensione delle attività di gioco “che richiedevano personale dell'Agenzia per il loro svolgimento e che comportavano rischi di diffusione del contagio all'interno degli esercizi”.In particolar modo, si legge nella lettera inviata dal Direttore dell’Agenzia al Capo della Polizia Franco Gabrielli, “si è previsto per le ‘tabaccherie’ e gli altri esercizi per i quali non vige obbligo di chiusura, la sospensione con effetto immediato del gioco operato con dispositivi elettronici del tipo ‘Slot machine’ e la raccolta dei giochi ‘SuperEnalotto’, ‘Superstar’, ‘Sivincetutto’, ‘Lotto Tradizionale’ dal termine dei concorsi di sabato 21 marzo 2020. La sospensione per tali giochi è estesa alla modalità di raccolta online”. Sospese anche ‘Eurojackpot’, lotteria la cui raccolta è effettuata esclusivamente online, e tutte le “scommesse che implicano una certificazione da pare di personale dell'Agenzia” dal giorno 22 marzo.“Obiettivo raggiunto – ha commentato il sindaco di Lecce Carlo Salvemini, che si era fatto promotore con il presidente Anci Antonio Decaro della proposta - è stata assunta una scelta di buon senso che avevo sollecitato ad ANCI di proporre al Governo, ritenendo impossibile potervi provvedere con ordinanza sindacale. La sospensione delle lotterie ci consentirà di ridurre ulteriormente gli spostamenti di cittadini nelle nostre città per scopi non di stretta necessità”.