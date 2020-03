Covid-19: sostegno psicologico gratuito per il personale sanitario in Puglia e Basilicata

Medici, infermieri e personale sanitario stanno coraggiosamente sostenendo ritmi di lavoro massacranti e affrontando situazioni difficili e complicate dal punto di vista umano, emotivo e psicologico. Per questo motivo l’Istituto Gestalt di Puglia, Scuola quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia per laureati in medicina e psicologia, riconosciuto dal MIUR (D.M. 16.06.2003 G.U.n.149 del 30.06.2003), nella convinzione che sia il momento che ognuno dia il proprio contributo nel limite delle sue possibilità, offre al personale sanitario coinvolto nell’emergenza COVID-19 nelle Regioni Puglia e Basilicata un sostegno psicologico gratuito da parte dei nostri professionisti specializzati in psicoterapia, sostegno psicologico e psicologia dell’emergenza. Tutti i nostri professionisti sono in grado di fare colloqui attraverso video chiamate (Skype, Whatsapp, FaceTime ecc.) laddove la situazione non permette di organizzare colloqui personali.Augurandoci che il nostro sostegno possa essere un contributo per alleviare le emergenze professionali, umane ed emozionali dei colleghi in prima linea nell’emergenza sanitaria.Gli interessati possono avere informazioni e prenotare un colloquio di sostegno chiamando la segreteria dell’Istituto Gestalt di Puglia allo 0832-323862, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00, o inviare una mail a: