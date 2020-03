'There is no evil' vince l'Orso D'Oro come Miglior Film al Festival di Berlino

Il film 'del regista iraniano Mohammad Rasoulof distribuito da Satine Film vincecome Miglior Film al. L’ opera del regista iraniano condannato agli arresti domiciliari per il suo impegno civile e politico, ha conquistato la Giuria presieduta da Jeremy Irons che ha annunciato il Premio con grande entusiamo, e il pubblico della 70° Berlinale che ha accolto la proiezione ufficiale con commozione e interminabili applausi.Il film racconta il dramma in quattro atti che si interroga sulla difficoltà di esprimere la libertà individuale quando si è di fronte a situazioni che vengono imposte come obbligate e dove non vi è alcuna possibilità di scelta.“Un’opera protente e profonda- dichiara Claudia Bedogni, titolare di Satine Film- che sullo sfondo del dramma del popolo iraniano ci fa riflettere su dilemmi morali universali e sulla responsabilità delle nostre scelte”. Un’ opera che siamo davvero molto orgogliosi di aver acquisito e di far conoscere presto al pubblico italiano".