La Cri Grottaglie a sostegno della popolazione

La Croce Rossa di Grottaglie, composta da volontari, scende in campo per aiutare la popolazione più debole, come gli anziani, ad affrontare questo periodo particolare per la comunità del Coronavirus mettendo a disposizione un numero, attivo ogni giorno dalle 17 alle 19,30, per richiedere loro di provvedere all'acquisto di un farmaco o della spesa.Per tutti coloro, invece, che ne sentissero il bisogno in questo particolare momento di parlare con qualcuno per affrontare la quarantena, c'è il Pronto Amico, un servizio gratuito allo 0999647207, attivo tutti i giorni, dalle 9-12 e dalle 17-19, in cui un team di professionisti offrono a tutti coloro che lo vorranno uno spazio di ascolto e condivisione.La Croce Rossa di Grottaglie, infine, ha lanciato una raccolta fondi per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (Dpi), come mascherine, guanti e occhiali, materiale sanitario e sanificante cliccando sul link gf.me/u/xrgmpy