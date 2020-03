Nevo sostiene l'Italia: "E' coraggiosa, ce la farà"

(DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE)

- Lo scrittore israeliano Nevo sostiene l'Italia, che considera la sua seconda casa, in questo suo momento difficile che sta affrontando il Paese contro il Coronavirus. Nella sua Lettera all'Italia il letterato non nasconde la preoccupazione per i suoi amici italiani, commuovendosi nel vedere le immagini di una Milano ferma, il cui Duomo appare deserto, ma tale apprensione non la riversa verso il Belpaese: "...è più coraggiosa di qualunque minaccia. Più forte di qualunque virus. E alla fine di ogni dedalo di viuzze anguste - ormai l'ho imparato - si sbuca sempre in una piazza, dove si può respirare a pieni polmoni».