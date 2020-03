Oms: "Nel mondo carenza di dispositivi protettivi"

ROMA - "Nel mondo c'è una carenza di dispositivi protettivi, dalle mascherine ai guanti, dovuta alle conseguenze dell'epidemia di coronavirus, e le aziende dovrebbero aumentare la produzione del 40% per far fronte all'emergenza". Lo scrivein un comunicato, in cui sottolinea che a causare l'aumento della domanda ci sono anche fenomeni come l'accaparramento e l'utilizzo errato.Intanto aumentano i numeri dell'epidemia. Sono arrivate a 3.198 le morti nel mondo per il virus, 93.455 i contagi e 50.700 le persone guarite. E' il quadro in tempo reale dell'università