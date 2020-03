MILANO - La bellissima Alena Seredova si concede una vacanza in montagna a Courmayeur con tutta la famiglia e mostra, per la prima volta, il pancione. Presto sarà di nuovo mamma di una femmina. Come mostrano in esclusiva le foto del settimanale Chi, la showgirl passeggia sulla neve con i figli avuti dal suo ex Gigi Buffon.