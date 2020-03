'Utopia', la sfida del Sud 4.0

TORRE VADO (LE). Sembrava “Amarcord”, il film di Federico Fellini (1973), con la gente nottetempo assiepata al porto d Rimini in attesa di veder passare il transatlantico “Rex” (realizzato dall’Ansaldo, varato nell’agosto 1931, in servizio un anno dopo).Stesse facce trasognate ai bordi della via per Gallipoli, stupore, chiacchiere in libertà e stesso clima di attesa di qualcosa di immaginifico, dal sapore dell’evento che diverrà storico.Il viaggio del maxicatamarano “Utopia” da via Monti del Sala, zona industriale di Miggiano (Lecce), alla darsena “De Santis” di Gallipoli, per il varo, è durato due notti ed è stato un avvenimento, come si dice, semanticamente affollato.70 km il tragitto, a 10 orari (sulla Lecce-Leuca, poi la Maglie-Lecce e infine la Lecce-Gallipoli), su un convoglio di 46 metri per trasporti eccezionali della società “Marraffa” di Bolzano. Ci sono volute due gru da 250 tonnellate per issarlo. Sul percorso 70 pali della luce erano di ostacolo: sono stati tolti e rimessi subito dopo il passaggio.Ma l’evento – oltre ai numeri appena citati - ci ha detto tante altre cose: per esempio che Terra d’Otranto - le sue eccezionali menti creative e innovative, i suoi imprenditori coraggiosi, la gente meravigliosa - possono osare qualsiasi traguardo, anche al tempo della globalizzazione e delle sue sfide.Lo yacht di lusso (bar, ristorante gourmet, ampi saloni per ricevimenti e ogni genere di eventi, anche il più sofisticato e di lusso, di nicchia che vuole il meglio), è un’eccellenza pensata, realizzata e commissionata in loco: dai cantieri navali di Miggiano (“Catmarine srl”).Il modello si chiama “Catmarine 60 passenger”, è lungo 18 metri, largo 7, pesa 35 tonnellate, monta due motori da 300 cavalli, costa circa 800mila euro, numerosi posti di lavoro sono la ricaduta sul territorio, può portare sino a 120 passeggeri e lo ha commissionato la società “Escursioni La Torre”, di Torre Vado (braingroup a Barbarano del Capo): Giampiero Martella ne farà l’ammiraglia del Gruppo per le escursioni turistiche fra le bellezze naturali dello Jonio e l’Adriatico.A maggio salperà da Gallipoli e arriverà al porto di Torre Vado (marina di Morciano di Leuca, sullo Jonio, fra Gallipoli e Leuca), per l’inizio della stagione turistica 2020, tra follower, emoticon e like. A bordo ci sarà una grande festa, a cui i nostri lettori sono invitati. Prosit!