Quegli emigranti “traditi” dall’Italia

Volete una casa al mare al costo di un misero euro? Piano terra, primo piano e cantinetta seminterrata? In Puglia si può trovare agevolmente. Sono le seconde case che gli emigranti di prima e seconda generazione (dai ’60 agli ‘80) si sono fatte nelle marine più vicine per le loro vacanze con figli e nipoti. Con i duri sacrifici che possiamo solo immaginare.L’offerta è praticamente illimitata. Non perché il mercato immobiliare affanna, il “mattone” tira sempre, ma semplicemente perché queste case “scottano”, negli ultimi anni si sono svalutate e i proprietari non vedono l’ora di disfarsene per scacciarle dalla dichiarazione dei redditi.Vecchiaia amara quella dei nostri emigranti, abbandonati al loro destino dai governi degli ultimi vent’anni e, come vedremo, anche dall’Unione Europea agonizzante, che specula sui massimi sistemi e non vede le contraddizioni.L’Ue poco meno di vent’anni fa (giugno 2001) mise la Svizzera nell’elenco dei “paesi canaglia”, cioè, destinatario di capitali sospetti. Il processo era cominciato nel giugno del 1992 ed è molto articolato e complesso. Ciò provocò, fra l’altro, il calo considerevole dell’afflusso di denaro verso la Confederazione, le sue banche.A detta degli emigranti che ci hanno fornito queste news, Berna decise un’azione di rivalsa nei loro confronti, col silenzio complice dei governi italiani a far data, appunto, dal 2001. E nonostante nell’ultimo mezzo secolo l’economia del Mezzogiorno si sia sviluppata anche e soprattutto grazie al gran flusso delle loro rimesse.Con un’apposita legge, Berna comunicò agli emigranti, sia stanziali nelle sue città che tornati in pensione ai paesi natii, che nel 740 si doveva dichiarare anche i beni immobili (case, terre, ecc.) posseduti in Italia, per poterli tassare, ovvio. Diede loro un lasso di tempo, scaduto il quale, lo avrebbe fatto d’ufficio l’onnivoro fisco svizzero.Come può la Svizzera avere la password del catasto italiano, con cui accedere e sapere se l’emigrante leccese ha una casa al mare è mistero doloroso e si può spiegare solo con un accordo bilaterale, o quanto meno il silenzio assenso dei governi italiani dal 2001 ai giorni nostri. Siamo al limite del favoreggiamento: il fisco elvetico prende e l’Italia regge il sacco.Si sa di emigranti che per il periodo 2010-2015 hanno dovuto versare fino a 60mila euro e altrettanto da quell’anno al 2019. Alcuni hanno azzerato i risparmi, altri acceso mutui con le banche.Da qui la decisione di disfarsi di un pezzo del proprio cuore: la casa al mare, o anche i terreni. Il tutto, è da ribadire, nel silenzio generale.Saremmo grati pertanto a Bruxelles, dedita al lavoro di goniometro per la misurazione della curvatura delle banane, se volesse dire una parola, visto che i governi italiani (che hanno avuto e hanno commissari di casa nostra, da Prodi a Gentiloni, silenti come sfingi) tacciono impudicamente come sepolcri imbiancati.Gli stessi emigranti che ci hanno fornito la documentazione per questo articolo, vorrebbero poi mettere in rilievo la loro condizione di figli di un dio minore, abbandonati a sé stessi. Tutti i diritti sono dei migranti nel nome dell’accoglienza, e zero a loro che hanno mantenuto l’economia.E fanno un esempio: il baccano di un anno e mezzo fa (15 ottobre 2018), quando il Comune di Lodi scoprì che i genitori di Mohammad, bimbo marocchino, possedevano beni immobili a Casablanca, e chiese agli immigrati di collaborare alle spese dell’asilo, la mensa, il trasporto, ecc.Si scatenò una tale tempesta che dovette soprassedere. Ma dire questo, coi tempi che corrono, è politicamente scorretto.