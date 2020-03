Tutta salute: l'impegno di medici e militari nella lotta al coronavirus

ROMA - Continua con grande impegno a seguire gli sviluppi del Coronavirus in Italia e nel Mondo “Tutta Salute”, il programma di medicina al servizio del pubblico, in onda mercoledì 1 aprile, alle 11.10 su Rai3. In collegamento skype con Michele Mirabella e Pier Luigi Spada, ci sarà Claudio Cricelli, Presidente della Società Italiana Medicina Generale e delle Cure Primarie, che spiegherà qual è il ruolo del medico di famiglia durante l’emergenza Coronavirus.





Poi, ancora, lo studio di Tutta Salute si collegherà con i medici e i piloti dell’Aeronautica Italiana, che, tra le varie attività di sostegno alla Protezione Civile, si stanno anche adoperando per trasportare i malati più gravi in strutture in grado di offrire loro le cure necessarie. Nella seconda parte il professor Antonio Paparella, ordinario di Microbiologia degli Alimenti presso la facoltà di Agraria dell’Università di Teramo, spiegherà come tenere “fuori casa” il Covid19. Nello spazio Facciamo Chiarezza, ospite di Carlotta Mantovan, Raniero Guerra, assistant director OMS, che racconterà come sta reagendo il mondo a questa terribile epidemia.