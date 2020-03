Una sana alimentazione per combattere l'influenza: cosa bisogna mangiare?

Mangiar sano e prendersi cura di noi stessi con una corretta alimentazione, è la miglior arma per sconfiggere i 'nemici' come influenza, virus e raffreddore. Gli Omega 3, lo zinco e la vitamina C sono alcune delle sostanze per rafforzare e migliorare le difese immunitarie. Nella nostra alimentazione non devono mai mancare due principi fondamentali come frutta e verdura. A tavola bisogna dare spazio anche al ferro e alle proteine come la carne di manzo, pollo e tacchino, accompagnati da spinaci o altre verdure a foglia verde.





Fondamentale per la nostra alimentazione anche il pesce: dal salmone a la trota, crostacei fino al pesce azzurro (sardine, aringhe, alici, sgombro), tutti caratterizzati da elevate quantità di omega-3 e vitamina D, come fosforo e calcio. Fondamentale anche la vitamina C per combattere raffreddori e influenze, soprattutto kiwi e mandarini.