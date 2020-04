Arcuri: "Pronti ad un nuovo picco anche superiore alla Fase 1"

ROMA - Analisi della situazione del commissario per l'emergenza, ad di Invitalia, in video audizione alle Commissioni Finanze e Attività produttive della Camera. E' in corso una, ha riferito Arcuri.- ha aggiunto Arcuri - . La sua specificità è la 'disordinata durata': non riusciamo a prevedere per quanto tempo le attività economiche e sociali saranno condizionate e dovranno essere limitate".Quanto all'evoluzione della malattia, Arcuri fa sapere che con i ventilatori e le terapie intensive"Abbiamo ora circa 1.980 posti occupati in terapia intensiva su una disponibilità di 9 mila, abbiamo distribuito 4.200 ventilatori e potremmo raddoppiare il numero in pochi giorni - aggiunge -, ma non solo per ora non servono, ma non sappiamo dove saranno gli eventuali maggiori focolai" nella Fase 2.ha spiegato Arcuri -. La quantità di ventilatori ci rassicura per una eventuale ripresa non clamorosa del virus"."I posti in terapia intensiva -- erano circa 5.200 a inizio crisi, ora sono oltre 9 mila; i posti nei reparti di malattie infettive e pneumologiche da circa 30 mila che erano si sono moltiplicati per 6. Tutto ciò è compatibile con un andamento dell'epidemia che resta nei picchi che ha avuto all'inizio della tragedia - conclude il commissario -, se assumesse, come nessuno pensa, dimensioni apocalittiche, nessun sistema sanitario al mondo potrebbe reggere".