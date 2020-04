Ascoli: Abascal è il nuovo allenatore

In Serie B lo spagnolo Guillermo Abascal, 31 anni è il nuovo allenatore dell’Ascoli. Subentra a Roberto Stellone che è stato esonerato. Lo ha comunicato la società marchigiana. L’Ascoli ha deciso in questo modo per contenere i costi in seguito all’emergenza Coronavirus. Non è stato possibile raggiungere l’accordo con Stellone per rescindere il contratto del tecnico che scade il 30 Giugno. Il proprietario dell’Ascoli Giacomo Pulcinelli e il presidente Carlo Neri hanno dovuto così scegliere per il cambio di panchina.Stellone ha ottenuto solo 2 punti nelle cinque gare giocate prima della sospensione del torneo per il Covid 19. Era arrivato ad Ascoli a Febbraio dopo l’esonero di Paolo Zanetti. La società marchigiana ha deciso per una soluzione interna. Abascal era il tecnico dell’Ascoli Primavera. Con l’allenatore spagnolo l’Ascoli cercherà di qualificarsi ai play off per la promozione in Serie A, se il Campionato di B riprenderà.