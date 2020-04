Colpo di scena al Consiglio Comunale di Bari. Nella mattinata di giovedì 30 aprile 2020, Elisabetta Pani ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere. Alla base di questa decisione, come annunciato dalla stessa capogruppo in un post pubblicato sul suo profilo Facebook, vi sono ragioni legate all'organizzazione della propria vita familiare e professionale. Al suo posto subentrerà, quale primo dei non eletti nella lista del Movimento 5 Stelle, Italo Carelli.