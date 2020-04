Dal Pino: "La Lega A collaborerà in modo costruttivo con Spadafora e il Governo"

Il Presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino, dopo quello che ha detto il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora in merito alle polemiche sull’eventuale ripresa o no del Campionato di Calcio di Serie A, ha dichiarato: ”La Lega Serie A è disponibile a un dialogo costruttivo con Spadafora e il Governo. Il lavoro della Lega Serie A e di Spadafora possono portare a qualcosa di molto positivo per il calcio. E’ un momento tremendo per l’Italia e per il mondo, solo uniti e compatti potremmo riuscire a uscirne bene insieme. Come tutti gli Italiani vorremo tornare a vivere presto in modo normale. La Lega Serie A vuole riprendere a giocare a calcio. Se sarà possibile riprendere il Campionato di Serie A rispettando le norme e i protocolli sanitari va bene. Altrimenti rispetteremo come abbiamo sempre fatto tutte le decisioni del Governo. Il Ministro Spadafora può essere certo che noi siamo in sintonia assoluta con lui e con il presidente della Figc Gabriele Gravina”.La prossima settimana si svolgerà l’8 Maggio il Consiglio Federale che potrebbe prendere decisioni importanti e quasi definitive sulla ripresa o no del Campionato di Serie A, rispettando sempre le disposizioni del Governo e di Spadafora.