Internet e pericoli: quanto è sicuro navigare sul World Wide Web?

Accedere a un sito comporta inevitabilmente uno scambio di dati. Questi dati possono essere intercettati, monitorati e rubati anche da terzi, per migliaia di fini, come pubblicitari, o nei peggiori dei casi criminali. È necessario quindi trovare dei modi per proteggersi dai pericoli su Internet, senza compromettere le funzionalità dello stesso. Tutto ciò che serve è un po’ di attenzione e qualche software aggiuntivo.

Come proteggersi dai pericoli su Internet

La parola chiave per proteggersi mentre si naviga su Internet è prevenzione. Prevenire di accedere a siti o di scaricare file o allegati che potrebbero essere inaffidabili è già un passo notevole per poter navigare in completa sicurezza. Ecco cosa fare per proteggersi dai pericoli su Internet:





● Verificare il certificato dei siti



. I siti più affidabili presentano un certificato https, come https://www.netbet.it/blog/ . Solitamente è consigliabile navigare solo su questi siti dato che offrono un maggiore grado di protezione rispetto a quelli con solo certificato http.

● Aggiornare regolarmente il browser . Un browser non aggiornato è più vulnerabile, per il fatto che gli sviluppatori lavorano costantemente per trovare e risolvere delle falle di sicurezza utilizzabili da malintenzionati. Ad esempio, fino a poco tempo fa era possibile forzare il download e l’installazione di plugin senza che l’utente se ne accorgesse. Problemi di sicurezza simili vengono risolti proprio con gli aggiornamenti.





● Installare una VPN



. Per coloro che non conoscono questo termine, si tratta di una rete privata virtuale che permette di navigare sul web in modo anonimo. I dati dell’utente vengono criptati e camuffati attraverso l’utilizzo di un server esterno e di un protocollo di crittografia . In questo modo eventuali malintenzionati che cercando di tracciare i dati dell’utente, così come lo stesso provider di rete, si ritrovano davanti a una serie di codici incomprensibili.

● Installare un antivirus



. A prescindere da tutte le precauzioni che si possono prendere, potrebbe capitare di scaricare un file malevolo. L’unico modo per accorgersi della sua presenza è quello di installare un antivirus . Molte persone pensano che i dispositivi di ultima generazione, come alcuni prodotti Apple, siano immuni dai virus. Niente di più sbagliato. A prescindere dal dispositivo utilizzato un antivirus è l’unico modo reale per proteggersi da minacce di tipo informatico come malware, ransomware ecc. Senza un antivirus il dispositivo potrebbe essere monitorato a livello locale o peggio danneggiato.

Ricapitolando, questi sono soltanto quattro metodi utili per poter navigare in sicurezza. Nonostante ciò, adottare tutte queste misure è sufficiente per stare lontani da numerosi pericoli sulla rete.

Internet è un posto pericoloso, e questo è un dato di fatto. Nonostante ciò, quando si parla dei pericoli della rete molte persone pensano di essere immuni o che semplicemente non accada di frequente. La verità è tutt’altra. Milioni di dispositivi ogni giorno subiscono degli attacchi informatici al fine di rubare i dati degli utenti, spesso senza che questi se ne accorgano.