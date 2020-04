Coronavirus: iniziative solidali del Rotary Club Bari Mediterraneo

BARI - Il Rotary Club Bari Mediterraneo ancora all'insegna della solidarietà. Il club barese si è reso partecipe in questi giorni di altre significative iniziative tese a soddisfare gli interessi di chi ha più bisogno, tra cui la donazione di mascherine ffpp2 in favore della Protezione civile, a cui si aggiungeranno altri presidi medico-sanitari ed aiuti alimentari con la collaborazione a sostegno di associazioni da sempre impegnate nel territorio."Siamo nati anche per renderci utili in favore del nostro prossimo, soprattutto di chi, in via riservata, vive situazioni di grande disagio. Grazie a tutti i soci del Rotary Club Bari Mediterraneo, evviva il Rotary", commenta il presidente del club