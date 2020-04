BARI - Ieri, il sindaco Antonio Decaro ha ricevuto dai rappresentanti della chiesa evangelica cinese di Bari – Modugno 10.000 mascherine chirurgiche che saranno messe a disposizione degli operatori comunali e volontari impegnati in queste settimane in lavori a contatto con il pubblico.“La comunità cinese in queste settimane si sta dimostrando unita e solidale con la nostra città – ha dichiarato il sindaco -. Voglio ringraziarli per la donazione di dispositivi essenziali che permettono a tanti lavoratori e volontari in questi giorni di proteggersi e di offrire un servizio in sicurezza anche agli altri cittadini”.