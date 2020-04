Coronavirus, Tennis: rinviato il torneo WTA di Palermo

L’autorizzazione da parte della WTA ci sarà nei prossimi mesi, ma solo se ci saranno le condizioni di sicurezza fondamentali per garantire la salute delle tenniste, degli allenatori e dei giornalisti. Dipenderà dagli sviluppi del Covid 19. Nel 2019 a Palermo vinse la svizzerà Jil Teichmann che superò in finale 7-6 6-2 l’olandese Kiki Bertens.

Rinviato il torneo WTA di Palermo di tennis donne per l’emergenza Coronavirus. Si doveva svolgere dal 18 Luglio. Il direttore del torneo Oliviero Palma ha dichiarato:” A Luglio non si può giocare per il Covid 19. Ma c’è forse la possibilità di disputare questo torneo in seguito, se l’emergenza Coronavirus lo permetterà. Noi siamo pronti se sarà possibile giocare. Voglio che al torneo possano partecipare 48 persone”. Questo evento forse potrebbe essere recuperato ad Agosto.