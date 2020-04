Covid-19: la Colombia sospende il campionato di Serie A

di FRANCESCO LOIACONO - E’ stato sospeso in modo definitivo in Colombia il Campionato di Serie A per il Covid 19. Lo ha deciso il Presidente del governo Colombiano Ivan Duque. Le squadre volevano riprendere il torneo, sospeso a Marzo per l’emergenza Coronavirus, giocando le partite a porte chiuse. E’ stato presentato dai club di Serie A un protocollo di sicurezza al governo, ma non è bastato per convincere Duque.