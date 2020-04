Al via il format “In cucina con Samsung” con la ricetta di Pasqua di Davide Oldani

BRANZINO IMPANATO, RAPE ROSSE E CAROTE IN AGRODOLCE

Ingredienti per 4 persone:

8 piccoli tranci di branzino da 40 g al pezzo per un totale di 320 g di peso



1 dl di olio extra vergine di oliva taggiasca







Ingredienti per l’impanatura:

100 g di pane grattugiato



1 uovo sbattuto da 50 g con 2 g di sale fine







Ingredienti per le verdure:

100 g di carote sbucciate e bollite



100 g di rape rosse sbucciate e cotte al forno



2 cl di olio extra vergine di oliva taggiasca







Ingredienti per l’agrodolce:

2 dl di aceto di vino bianco



50 g di zucchero semolato











1 L’impanatura:



Passare i tranci prima nell’uovo e poi nel pane. In una padella scaldare l’olio e cucinarli per 3 minuti da un lato e 3 minuti sull’altro lato, toglierli dal fuoco e adagiarli su carta assorbente







2 Le verdure:



Cuocere per 4 minuti le carote e per 6 minuti le rape rosse in acqua bollente e salata, scolare. Condire con poco olio le carote e adagiare su di una placca da forno le rape rosse ungendole con olio e terminando per altri 4 minuti la cottura in forno preriscaldato a 180°.



Ripassare le verdure in padella per alcuni minuti







3 L’agrodolce:



Mettere in un pentolino l’aceto e lo zucchero, farli bollire fino ad ottenere una riduzione del 50% sul totale con il calore della piastra a induzione







4 La finitura:



Adagiare nel centro del piatto i tranci di pesce, un goccio di salsa agrodolce, al loro fianco le verdure, terminando con una spolverata di sale grosso.