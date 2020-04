Epidemiologo Lopalco: "Fase 2 sarà graduale"

In una diretta facebook, l'epidemiologoha risposto alle domande del Sindaco di Leccesull'andamento della curva dei contagi del Coronavirus, confermando che la curva epidemiologica è in discesa sia a livello regionale quanto quello nazionale. Il ritardo con cui si è diffuso nel Mezzogiorno ha permesso alla Regione Puglia di organizzarsi ed attrezzare gli ospedali nella lotta contro il Covid-19, prendendo al momento a carico circa il 18% della popolazione pugliese.Sulla, che il dovrebbe aver inizio il 4 maggio, l'esperto ha spiegato che avverrà in maniera graduale e prevederà il distanziamento sociale, ma questo comunque non ci farà rinunciare all'estate.La Regione Puglia, infatti, si sta muovendo per garantire iper monitorare la diffusione del virus, oltre alda dare ai dottori che permetterà loro di seguire i pazienti a distanza edin cui trascorrere l'isolamento in strutture diverse dalla propria abitazione.