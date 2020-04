Sono in quarantena a casa e seguiti ogni giorno dai medici per garantire loro una guarigione veloce e completa. Il Campionato della NFL inizierà a Settembre se il Covid 19 lo consentirà. I centri sportivi per gli allenamenti per il momento sono chiusi per l’emergenza Coronavirus.

Quattro tesserati sono risultati positivi al Covid 19 nella NFL , la Lega Professionistica di Football Americano maschile. Sono Brian Allen dei Los Angeles Rams, Von Miller dei Denver Broncos, l’allenatore dei Sants Sean Payton e un componente dello staff tecnico dei Los Angeles Chargers il cui nome non è stato comunicato per la tutela della privacy. Stanno bene non hanno sintomi.