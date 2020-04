In Grecia in Serie A l’Olympiakos Atene rischia la retrocessione in B per il calcio scommesse. Ventotto persone sarebbero coinvolte tra cui il presidente della società greca Evangelos Marinakis. L’inchiesta sul calcio scommesse riguarderebbe la partita che l’Olympiacos Atene ha vinto 2-1 contro l’Atromitos a Febbraio del 2015. Marinakis rischia la radiazione e l’Olympiakos Atene potrebbe anche avere una multa di 3 milioni di Euro.La società greca sarebbe coinvolta anche per altre due partite per il calcio scommesse. Il Campionato di Serie A della Grecia è sospeso da Marzo per il Covid 19. L’Olympiakos Atene è primo in classifica con 66 punti. Il Paok Salonicco è secondo a 59 punti. Nella sua storia l’Olympiakos ha vinto 44 volte lo scudetto, e ha partecipato alla Coppa dei Campioni, alla Coppa delle Coppe e alla Coppa Uefa.