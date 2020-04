Ferragamo, dove la boutique on line si fonde con il racconto

Lontani ma mai così vicini. In questo momento di isolamento fisico e sociale, più che mai il mondo digitale sta rivelando la sua preziosa capacità di ridurre quelle distanze che altrimenti sembrerebbero incolmabili, fornendo anche contenuti di intrattenimento. Salvatore Ferragamo affronta la sfida di avvicinare gli universi reale e digitale nel nuovo www.ferragamo.com, nel quale i valori di innovazione e creatività si fondono con la tradizione artigianale della Maison, grazie a un design completamente rinnovato e a una user experience più efficace e intuitiva.I sensi sono stimolati da un universo immersivo d’immagini e di colori; l’esperienza del visitatore è disegnata per offrire un percorso che racconti le collezioni attualmente proposte attraverso il richiamo ai valori e alla storia del marchio, e in cui i codici della Maison si traducono in un glossario che racconta una storia contemporanea di passione e responsabilità. “Lanciare il nuovo Ferragamo.com in questo momento storico ha un significato molto particolare; il messaggio che vogliamo trasmettere ai nostri clienti vuole essere di speranza e fiducia nel futuro. Ci siamo messi dalla parte del consumatore per disegnare una esperienza immersiva e una navigazione intuitiva in cui la boutique digitale sia intrecciata con il racconto dei valori del marchio” ha dichiarato Micaela le Divelec Lemmi, Amministratore Delegato dell’azienda.La nuova piattaforma è ottimizzata per tutti i device e, grazie a un’esperienza di navigazione completamente rinnovata, permette ai clienti di immergersi nell’universo di Salvatore Ferragamo attraverso un raffinato equilibrio di contenuti editoriali e collezioni di prodotto. La “boutique digitale” offre il più completo assortimento dei prodotti Ferragamo, incluse tutte le collezioni Creations, presentate con immagini in alta definizione e un approfondimento attraverso le descrizioni fornite.Le nuove stagioni e i prodotti più iconici possono essere acquistati attraverso una vera esperienza omnicanale, fluida e personalizzata; al cliente è infatti offerta la possibilità di scegliere, dopo l’acquisto online, se ricevere il prodotto a casa o ritirarlo in negozio, così come sarà possibile preparare la visita in store preselezionando il prodotto dal proprio device per programmare un appuntamento. Potenziato inoltre il servizio offerto al cliente: da oggi sarà infatti possibile acquistare anche telefonicamente, contattando uno degli agenti del customer care dedicati alla vendita.Novità di prodotto e del brand, contenuti social e la preziosa storia del marchio accompagnano dunque il pubblico in un viaggio tra creatività e immaginazione, avvicinando i contenuti editoriali all’universo ecommerce per un’esperienza completa, a 360 gradi, e disegnata attorno alle necessità di ogni cliente.