Il Coronavirus stronca Alan Merrill

LONDRA - Scompare a soli 69 anni l’artista statunitense Alan Merrill (Alan Preston Sachs), frontman del gruppo musicale rock britannico, formatosi a Londra nel 1974 Arrows, e co-autore (con il chitarrista della band Jake Hooker) del brano di successo del 1975 “I Love Rock’n’Roll“. Canzone poi ripresa e rilanciata da Joan Jett and The Blackhearts nel 1982 e da Britney Spears nel 2001.A dare l’annuncio è stata la figlia Laura con un toccante messaggio su Facebook: “Il Coronavirus ha preso mio padre questa mattina. Mi hanno dato 2 minuti per dirgli addio. Sembrava tranquillo l’ultima volta che l’ho visto e quando ci siamo salutati l’ultima volta, sembrava ci fosse ancora un barlume di speranza, che non sarebbe diventato un lancio flash di agenzia, sul lato destro dello schermo delle notizie della CNN”.Merrill ha iniziato la sua carriera tra la fine degli Anni 60 e i primissimi Anni 70 prima in Giappone, poi a Londra dove ha fondato gli Arrows e, infine, negli Anni 80 si è trasferito in America, a New York, dove ha continuato a cantare e ad incidere album. L’ultimo disco risale al 2019 e si intitola “Radio Zero”.