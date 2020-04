La Regione Puglia si attrezza nella lotta contro il Coronavirus, acquistando 12 macchinari per analizzare i tamponi del Coronavirus per aumentare così del 50% la potenzialità di analisi dei tamponi. In fase di acquisto, invece, sono ulteriori 10 macchinari che servono per amplificare il materiale dei tamponi al fine delle analisi, e 2 per l'estrazione del materiale genetico.