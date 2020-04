BERLINO - "Viviamo tempi straordinari", siamo di fronte alla "più grande prova" dalla seconda guerra mondiale e "in gioco c'è la tenuta dell'Europa". Così la cancellieraparlando al Bundestag in vista del consiglio europeo di oggi."Una cosa è chiara: dovremo essere pronti a dare contributi chiaramente più alti per il bilancio europeo", ha aggiunto la Merkel.Nella pandemia bisogna "agire in modo veloce", per la mutualizzazione del debito si dovrebbero "modificare i trattati", e questo richiede tempo e il coinvolgimento dei parlamenti."Riusciremo a superare questa prova gigantesca come società e come Europa", ha affermato la cancelliera.