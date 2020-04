Rinviato il Mondiale per Club del 2021

E’ stato rinviato a data da destinarsi il Mondiale per Club del 2021 a 24 squadre, per la concomitanza con gli Europei che si svolgeranno nel 2021. Il Mondiale per Club si doveva disputare a Giugno 2021 in Cina. Lo ha deciso la Fifa. Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha dichiarato sul Covid 19, per il quale gli Europei di Calcio sono stati rinviati dal 2020 al 2021:”La Fifa deve tutelare la salute di calciatori, allenatori giornalisti e spettatori.Proporrò misure di solidarietà rivolte alla crisi economica che si è creata con la diffusione del Coronavirus. La Fifa proporrà di devolvere 10 milioni di dollari all’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’OMS”. Il Mondiale per Club si potrebbe svolgere alla fine del 2021, nel 2022 o nel 2023.