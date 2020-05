Accordo Poste e Regione Puglia per la Cassa integrazione

Buone notizie giungono per i soli clienti di Poste Italiane. Ragione Puglia e Poste Italiane, infatti, hanno raggiunto un protocollo d'intesa per l'accredito della Cassa integrazione guadagni (ordinaria o in deroga) o dell’assegno del fondo integrazione salariale ai lavoratori a cui l'azienda ha presentato già domanda che hanno l'accredito dello stipendio su BancoPosta e Postepay Evolution.Il governatore della Puglia Michele Emiliano, ha commentato così: “Ringrazio i vertici di Poste italiane, perché attraverso questo protocollo potremo supportare concretamente tanti cittadini e famiglie in questo momento così difficile”.