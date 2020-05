Brunelleschi, l'architettura senza tempo

Nel 1418 l'Opera del Duomo, impresa che organizzò la costruzione della chiesa, indisse il concorso per il progetto della cupola. Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti, suo rivale di vecchia data, vi presero parte entrambi. Dobbiamo ricordare che 17 anni prima Ghiberti aveva vinto contro il Brunelleschi il concorso per il progetto di una delle porte del Battistero. Brunelleschi, che già a quel tempo aveva iniziato a cercare ispirazione nella scultura classica e si considerava l'artista più innovativo di Firenze, si sentì veramente offeso dalla decisione del comitato. Dopo la sconfitta lasciò Firenze per Roma insieme al suo amico Donatello dove entrambi continuarono i loro studi di arte classica, scultura e architettura.

Nel 1418 Brunelleschi tornò a Firenze convinto più che mai di essere l'unico in grado di risolvere il problema della cupola. Sfortunatamente, il comitato non decise il vincitore della competizione e, di conseguenza, sia Brunelleschi che Ghiberti dovettero condurre insieme la costruzione della cupola. Per Brunelleschi era troppo. Dopo alcune discussioni con Ghiberti, ha deciso di dimostrare l'importanza delle sue conoscenze e abilità per il successo del progetto. Quindi, ha fatto finta di essere malato e non si è presentato al lavoro per alcuni giorni. La sua assenza creò una grande confusione tra i lavoratori e divenne ovvio che senza di lui il progetto non poteva continuare. Ghiberti fu dimesso e Brunelleschi divenne ufficialmente il capo maestro. Promosse il suo progetto e nel 1436 la cupola fu terminata fino alla base della lanterna.





(Pixabay) Il Genio





Brunelleschi è riuscito a completare il suo ambizioso progetto grazie alla sua grande apertura mentale e al carattere collaborativo. Per ottenere i calcoli matematici per la cupola, ha collaborato con Paolo dal Pozzo Toscanelli, un importante matematico fiorentino, addestrato a Padova e attivo a Firenze. Per costruire le impalcature e le macchine di sollevamento, ha lavorato insieme ai fabbri e ai carpentieri fiorentini, operai altamente specializzati che, tuttavia, appartenevano alle corporazioni inferiori e, quindi, agli strati inferiori della società.





In effetti, questo carattere aperto della Firenze del XV secolo, la tendenza a costruire ponti tra persone di diversa estrazione sociale: accademici, artigiani, ricchi mercanti e umanisti, sembra costituire lo sfondo per la creatività e l'innovazione, esplose a Firenze tra 1400 e 1500. Ecco perché la cupola del Brunelleschi è un perfetto simbolo della prosperità della città e delle sue arti in quel momento e ci dice molto sull'importanza del dialogo tra diversi ambienti professionali e intellettuali. Possiamo ancora imparare molto dalle pietre di Firenze.

Qual è la prima cosa che stupisce i viaggiatori che vedono Firenze per la prima volta? Non c'è dubbio: è la cupola del Brunelleschi, simbolo del suo potere e della sua bellezza. La storia della costruzione è una delle più affascinanti e misteriose narrate dalle pietre di Firenze. Considerando che una cupola di queste dimensioni era tecnicamente impossibile da costruire in quel momento, il successo del progetto di Brunelleschi può sembrare un vero miracolo. Ma partiamo dall'inizio.La costruzione di una nuova cattedrale iniziò a Firenze intorno al 1294 o 1295. Il progetto iniziale non prese immediatamente in considerazione la costruzione di una cupola. Il sollevamento della cattedrale iniziò dalla facciata e dalle pareti della navata principale, quindi la necessità di progettare una cupola si sarebbe presentata un po' più tardi. Giorgio Vasari nelle sue “Vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti” ricorda diverse idee prese in considerazione nella ricerca delle soluzioni per questa gigantesca costruzione.