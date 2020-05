Covid-19: rinviato il Consiglio Federale dell'8 Maggio

E’ stato rinviato a data da destinarsi il Consiglio Federale dell’8 Maggio. Lo ha comunicato la Federcalcio. Servono maggiori approfondimenti che riguardano l’emergenza Covid 19 nel calcio. Il Consiglio Federale si doveva occupare dei Campionati di A B C e D, e doveva decidere su promozioni e retrocessioni in caso di stop ai Campionati. Inoltre doveva occuparsi degli eventuali cambi di format dei tornei per la prossima stagione, occuparsi delle licenze da concedere ai club per le iscrizioni ai Campionati, e discutere dei chiarimenti da chiedere sul protocollo sanitario al Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora.In relazione a queste importanti tematiche certamente fondamentali per il futuro del calcio Italiano, il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ha preferito il rinvio per avere più tempo per pensare alle possibili soluzioni da proporre in Consiglio Federale. La nuova data sarà decisa presto, e comunicata in modo rapido dalla Federcalcio.