Danimarca: il campionato di Serie A riprenderà il 29 maggio

In Danimarca il Campionato di calcio di Serie A riprenderà il 29 Maggio, dopo lo stop per il Covid 19. Lo ha comunicato il presidente della Federcalcio Danese Jesper Moller. Soddisfatti il presidente della Lega di Serie A Thomas Christensen, e il presidente dell’Associazione Calciatori Jeppe Curth.C’è l’ok del Governo Danese. Saranno osservati durante i match rigidi protocolli sanitari, per tutelare la salute di calciatori, tecnici dipendenti delle società, e giornaisti. Si giocherà a porte chiuse per evitare i possibili contagi del Coronavirus. Sono ripresi gli allenamenti individuali da qualche settimana. Nei prossimi giorni inizieranno gli allenamenti a gruppi, per le varie squadre. Il Midtjylland è primo in classifica con 62 punti, dopo 24 giornate. Secondo è il Copenaghen a 50 punti.