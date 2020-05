Il Comitato Scientifico del Governo presenterà una relazione al Ministero della Salute

di FRANCESCO LOIACONO - Si è concluso l’incontro in video conferenza tra il Comitato Tecnico Scientifico del Governo e la Federcalcio sul protocollo sanitario per la ripresa degli allenamenti e del campionato. E’ durato un’ora e mezza. Il Comitato Scientifico ha deciso di inviare una relazione al Ministero della Salute. Dopo il Governo dovrebbe definire in modo preciso le date di ripresa degli allenamenti delle squadre di Serie A e del Campionato.





La Federcalcio era rappresentata dal presidente Gabriele Gravina e dal Professor Zeppilli. Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora non fa ipotesi sulla ripresa del Campionato di Serie A. Ha dichiarato:” Dovrà essere valutato lo sviluppo della pandemia nei prossimi giorni. Si deve sperare che da oggi al 18 Maggio i dati dei contagi sul Covid 19 siano positivi, solo in questo modo il calcio potrà ripartire molto piano. Non ci sono dubbi, si giocherà a porte chiuse. Non ci sono alternative per continuare a contrastare l’evoluzione del Coronavirus. Il Comitato Scientifico farà una relazione al Ministero della Salute che la manderà poi al Ministero dello Sport. Dopo avere risolto tutto spero che il 18 Maggio possano riprendere gli allenamenti per le squadre di Serie A e per tutti gli sport”.